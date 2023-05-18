Фаната УПЦ МП Ломаченко назвали 'иконой Украины' перед боем с Хэйни

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил свое восхищение бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (17-2, 11 КО). Спортивных функционер отметил, что победа боксера в поединке против американца Девина Хэйни (29-0, 15 КО) 20 мая вызовет гордость у украинцев.

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Об этом Сулейман заявил в интервью порталу Xsport. Глава WBC, который известен своей категоричной поддержкой нашей страны и осуждением военной агрессии России, назвал фаната УПЦ МП Ломаченко "иконой Украины", а его успех в бою с Хэйни может добавить сил Украины в борьбе против оккупантов.

"Ломаченко является иконой для Украины, и будет представлять всю свою страну в субботу вечером. Украине очень нужно вдохновение в эти трудные времена, и победа Ломаченко над Хэйни может придать вашей стране силы и поможет почувствовать гордость за своего соотечественника. В том числе и поэтому, это будет самый важный момент в карьере Василия", – сказал Сулейман.

Вечер бокса с участием Василия и Девина состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Начало – ориентировочно 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

Накануне во время пресс-конференции наш соотечественник заявил, что только Бог может остановить войну в Украине. А надпись на его футболке вызвала отвращение болельщиков.

Кроме того, Ломаченко не стал произносить слово "Украина", когда говорил, ради кого будет драться с Хэйни. В свою очередь, промоутер Боб Арум восхитился украинским народом и патриотизмом Василия. Также украинец вместо слов о войне рассказал о "больших-больших проблемах" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новой встрече в Лас-Вегасе накануне боя Василий Ломаченко и Девин Хэйни устроили перепалку. Наш боксер назвал свое преимущество перед американцем. А действующий чемпион пригрозил украинцу расплатой.

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