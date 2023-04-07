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"Это настоящая проблема": чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
7,2 т.
'Это настоящая проблема': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) выразил уверенность в том, что у Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) практически нет шансов на победу в бою с Девином Хейни (29-0, 15 КО). По мнению американского боксера, который готовится к дебюту в легком весе, украинец просто не обладает нужными для этого дивизиона габаритами.

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Об этом Ствинесон заявил в интервью авторитетному порталу Boxing Sxene. Он спрогнозировал победу Девина над Ломаченко, хотя и отметил высокий класс украинского боксера, который 20 мая во второй раз в карьере подерется за звание абсолютного чемпиона мира.

''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни
''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

"Девин победит. Я только что видел Ломаченко в спортзале. Он слишком мал. Я думаю, что это настоящая проблема. Ломаченко действительно хороший боец. Я не умаляю его достоинств. Но просто думаю, что он действительно маленький. Я просто поднимаюсь в легкий вес, и я крупнее его", – отметил Стивенсон.

Поединок американского чемпиона и украинского претендента пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни
''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни
''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий поддержал мысль о том, что украинцы, которые выступают против Московского патриархата, – духовно-больные люди.

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