''Это настоящая проблема'': чемпион мира дал неутешительный для Ломаченко прогноз на бой с Хейни

Чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (19-0, 9 КО) выразил уверенность в том, что у Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) практически нет шансов на победу в бою с Девином Хейни (29-0, 15 КО). По мнению американского боксера, который готовится к дебюту в легком весе, украинец просто не обладает нужными для этого дивизиона габаритами.

Видео дня

Об этом Ствинесон заявил в интервью авторитетному порталу Boxing Sxene. Он спрогнозировал победу Девина над Ломаченко, хотя и отметил высокий класс украинского боксера, который 20 мая во второй раз в карьере подерется за звание абсолютного чемпиона мира.

"Девин победит. Я только что видел Ломаченко в спортзале. Он слишком мал. Я думаю, что это настоящая проблема. Ломаченко действительно хороший боец. Я не умаляю его достоинств. Но просто думаю, что он действительно маленький. Я просто поднимаюсь в легкий вес, и я крупнее его", – отметил Стивенсон.

Поединок американского чемпиона и украинского претендента пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский промоутер Боб Арум назвал Ломаченко настоящим патриотом Украины на фоне того, как боксер продвигает в своих социальных сетях нарративы российской пропаганды. В частности, Василий поддержал мысль о том, что украинцы, которые выступают против Московского патриархата, – духовно-больные люди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!