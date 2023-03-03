''Если этот будет тот же Усик...'' Легенда бокса и фанат Путина назвал проблему украинца в бою с Фьюри

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший, который является фанатом российского диктатора Владимира Путина, посоветовал украинцу Александру Усику (20-0, 13 КО) найти нового тренера перед боем с британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). По мнению американца, нашему соотечественнику нужно внести существенные изменения в свой стиль, чтобы одержать победу над соперников.

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Такое мнение Джонс, получивший российское гражданство в 2015 году, выразил в интервью порталу Vegas Insider. По словам легендарного боксера, который владел всеми поясами в полутяжелом дивизионе, украинскому объединенному чемпиону надо поработать над ударными комбинациями.

"Усик может победить Фьюри, если внесет коррективы в свои стиль У него есть шанс на победу, но ему нужно внести изменения. Если это будет тот же Усик, которого мы видели до сих пор, я не могу представить, чтобы он нанес вред Тайсону Фьюри или смог его достать. Но он может осложнить жизнь Фьюри, если будут внесены изменения. Ему нужны взрывные удары и кто-то, кто сможет его этому научить", – сказал Джонс.

Накануне в сети с помощью компьютерной игры показали, чем закончится бой Усик – Фьюри. Украинец намекнул на поединок против британца в социальных сетях, после чего россияне принялись массово желать нашему боксеру поражения. А экс-чемпион Александр Гвоздик назвал главное преимущество британца.

Ранее отец Тайсона Джон Фьюри выразил уверенность в том, что его сын нокаутирует Усика. Он высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис. Кроме того, Фьюри-старший заявил, что наш боксер не достоин половины гонорара за бой.

Как сообщал OBOZREVATEL, брат Тайсона Фьюри Шейн Фьюри сделал сенсационное заявление о бое брата с украинским чемпионом. Кроме того, стало известно, что Тайсон отказался от боя с Усиком в Саудовской Аравии. Также британский чемпион унизительно высказался об Александре, предложив ему командный бой.

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