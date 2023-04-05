''Если бы он верил...'' Промоутер Джошуа рассказал, что о страхе Фьюри перед Усиком

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) опасается украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) и именно по этой причине всячески затягивал переговоры за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а также выдвигал все новые и новые условия по контракту на бой. Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, не очень уверен в собственных силах, что и привело к срыву шоу 29 апреля.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN выразил промоутер британского экс-чемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) Эдди Хирн. Он напомним, как Фьюри дважды отказался от поединков против его клиента, а также похвалил нашего соотечественника.

"В конечном счете, если бы Тайсон Фьюри хотел стать абсолютным чемпионом мира, и если бы он действительно искренне верил, что бой с Усиком будет легким, как он сам сказал, то он бы, без сомнения, согласился на этот бой. Но он точно знает, насколько хорош Александр Усик, и он был готов сделать это только на своих условиях", – сказал Хирн.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру официального соперника после срыва боя с Тайсоном.

Промоутер Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с британцем решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о фантастических финансовых требованиях Фьюри за бой 29 апреля. Кроме того, наш боксер рассказал об общении с болельщицей, которая после срыва поединка с Тайсоном предлагала "дать ему в харю".

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