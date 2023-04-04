''Может, дайте ему по харе?'' К Усику подошли на заправке после приезда в Украину

Обладатель чемпионского титула в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, как болельщики в Украине отреагировали на то, что у него сорвался поединок против чемпиона WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO). В интервью Владимиру Кобелькову наш боксер вспомнил случай на автозаправке, который с ним случился по приезду в Украину.

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"Я еду домой, останавливаюсь на заправке, а пожилая женщина подходит ко мне и говорит: "Саша, а что он хочет?" - "Не знаю, денег много хочет" - " Так может, дайте ему по харе?" - "Так он не хочет". А она: "Хм, может где-нибудь соберемся и дадим ему по харе?".

Усик уверен, что он сделал все, что в его силах, чтобы поединок состоялся: "Весь боксерский мир и даже люди, которые никогда не следили за боксом, этого хотели".

Также Александр признался, что британские фанаты бокса были поражены, когда он согласился на драконовские условия Тайсона (70% / 30%): "Британцы пишут: "Ты что, прикалываешься? Ну, что это такое? У тебя три пояса и вот это вот все", - сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

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