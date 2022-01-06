Джошуа принял окончательное решение по реваншу с Усиком

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сказал, что "с нетерпением ждет" своего следующего боксерского поединка – он состоится с Александром Усиком. Британец уверен, что оправдает себя после того, как в сентябре прошлого года проиграл единогласным решением судей по очкам.

Выступая на EXPO 2020 Dubai, бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе также признал, что второе поражение в его карьере больше всего повредило ему, и что его просто победил лучший боец.

Видео дня

Джошуа, который, как ожидается, встретится с Усиком во второй раз либо в марте, либо в апреле, активировав пункт о реванше в октябре прошлого года.

"Я полностью мотивирован. Я собираюсь вернуться в ряды чемпионов и с нетерпением жду этого. Я проиграл лучшему бойцу и это было больно. Но я реабилитируюсь", – цитирует Энтони eacnews.asia.

Энтони признался, что принял свое поражение в первом бою.

"Я не говорю, что я плохо подготовился, но я столкнулся с более хорошим бойцом, и это была не моя ночь. Когда я вижу подобную ситуацию у других людей, я бы хотел, чтобы они были сильнее морально, потому что одна потеря не означает, что вы должны остановиться. 10 потерь не означают, что вы должны остановиться", – добавил британский боксер.

Джошуа отметил, что никогда не знаешь, когда придет нужный результат.

"Если я остановлюсь сегодня, потому что "я дважды проиграл, и не так хорош, как думал" я никогда не смогу узнать, каких успехов я могу добиться в будущем. Это я использую в качестве мотивации", – заявил экс-чемпион.

Энтони Джошуа уверен, что настоящий воин – это воин с самого начала.

"Эта черта не приобретается. Она должна быть врожденная. Так что я просто хочу, чтобы меня помнили тем, кто был настоящим воином и не боялся ни с кем драться", – подытожил британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ стала появляться информация, что Джошуа уступит свой следующий бой Тайсону Фьюри. Энтони в одном из интервью обмолвился, что если ему предложат впечатляющий гонорар, он может подождать.

"Масла в огонь" подлил и сам Цыганский король [прозвище Фьюри]. Сперва британский чемпион WBC в резкой форме потребовал от Джошуа принять решение, а затем свое слово сказал и промоутер Тайсона.

Боб Арум предложил Энтони отказаться от немедленного реванша с Усиком, чтобы позволить украинцу и его клиенту подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сам Усик в одном из интервью признавался, что был бы невероятно рад подраться именно с Цыганским королем.

Отметим, что 4 января Фьюри в коротком обращении назвал себя Королем Саудовской Аравии, объявил о возвращении и анонсировал "на подходе" большие новости.

В комментарии с этой новостью пришел Усик и на вопрос "С кем подерется Фьюри в Саудовской Аравии?" уроженец Крыма ответил большими буквами: "Со мной".