Джошуа готов уйти в сторону для боя Усика и Фьюри, но 'один человек против'

Объединительный бой в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри был как никогда близок к воплощению в реальность, но на его пути встал один боксер. Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

В интервью на YouTube-канале BoxOffice, которое вышло во вторник, 28 декабря, Красюк признался, что бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO Энтони Джошуа готов был уступить чемпиону по версии WBC Фьюри право биться с Усиком.

Однако этому резко воспротивился другой британец – Диллиан Уайт, который является обязательным претендентом на титул WBC.

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Уайт рассчитывает отобрать у Фьюри пояс, но не согласен на распределение гонораров 80/20 в процентном отношении в пользу чемпиона. Поэтому обратился в суд.

"Разговоры о поединке Усика и Фьюри небеспочвенны. Проведения этого поединка хотят Фьюри, его промоутеры [Уоррен и Арум] и менеджеры, Усик, его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы состоялся этот бой – как и его промоутер Эдди Хирн.

Единственный человек, который против всего этого дела – Диллиан Уайт. И даже его промоутер [Эдди Хирн] больше "за". Хотя с точки зрения бизнеса Хирна провести поединок Уайта с Фьюри в Великобритании – тоже сладкая булочка", – изложил ситуацию Красюк.

"Джошуа готов сделать шаг в сторону только с гарантией, что следующий бой он проводит с победителем. Но ни один человек на планете не может это гарантировать, учитывая судебный иск Уайта.

Поэтому я считаю, что наиболее вероятным вариантом на сегодня является поединок Фьюри – Уайт и реванш Усика с Джошуа", – подытожил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван фаворит боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Известно, что реванш Усика и Джошуа состоится позже, чем ожидалось.