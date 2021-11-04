Усик сказал, когда ждать реванш с Джошуа, назвав сроки второго боя

Непобедимый украинский боксер Александр Усик заявил, что бой-реванш против Энтони Джошуа может состоятся уже ближайшей весной. В интервью изданию The Independent крымчанин признался, что вероятность отказа от повторного поединка с британцем даже не рассматривается.

34-летний украинец подтвердил, что его команда и команда соперника уже работают над организацией боя №2.

"Реванш определенно состоится. Промоутеры уже работают над этим. Бой может состояться уже весной. Это самое скорое", – заявил Усик.

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"Я не думаю о своих соперниках и об их шансах в бою со мной. Мое дело — думать о себе, улучшать себя каждый день", – добавил Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый бой состоялся 26 сентября в Лондоне и завершился победой нашего соотечественника по очкам.

После поединка стало известно, что Энтони Джошуа активировал опцию матча-реванша.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

Стоит отметить, что оба промоутера Фьюри дали одинаковый прогноз на повторную встречу Александра и Энтони.

14 октября известный американский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что сделал отец Василия Ломаченко в бою Усик - Джошуа.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.