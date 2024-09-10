"Часть игры": легенда бокса Льюис оценил шансы Фьюри побить Усика в реванше

Легендарный британский супертяж Леннокс Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в его реванше с Александром Усиком (22-0, 14 КО). Бывший чемпион мира отметил особенность Цыганского короля, как называют его соотечественника, – умении возвращаться после неудачных поединков.

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Об этом Льюис заявил в интервью порталу Second Out. По его словам, Фьюри способен извлечь уроки из своего поражение в первом поединке против Усика, когда украинский боксер сумел выстоять под натиском соперника, а затем едва не нокаутировать того.

"Фьюри извлечет урок из этого поражения и вернется! Поражение – это тоже часть игры, все зависит от того, как вы реагируете на поражение", – сказал Льюис.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ччерез месяц после боя 18 мая украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября подерутся Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров.

Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника. А бывший чемпион мира Карл Фроч назвал бумажным титул Усика, который разыграют Джошуа и Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

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