'Был наркоманом и алкоголиком': промоутер Фьюри набросился на критиков боксера

Промоутер Фрэнк Уоорен жестко высказался в адрес критиков Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО), которые высмеивают боксера за непоследовательные высказывания. Представитель британца отметил, что его подопечный в прошлом сумел справиться с пагубными привычками и страдает от биполярного расстройства.

Об этом Уоррен заявил в интервью порталу Boxing Scene. По его словам, Фьюри страдал от алкоголизма и наркомании, однако сумел справиться с этим и сейчас находится в превосходной форме. Промоутер отметил, что в бою с Александром Усиком (21-0, 14 КО) Тайсон продемонстрирует свои лучшие качества.

"Всем хорошо известно, что у него биполярное расстройство. И меня бесит, когда люди нападают на него за то, что он противоречит сам себе. Он преодолеть много препятствий, из которых многие люди не выбрались бы. Он был наркоманом, алкоголиком, но он поборол это, вернулся на ринг, выиграл титул, дрался с парнями на их территории. И вот мы снова здесь – он дерется с непобежденным парнем", – сказал Уоррен.

Ранее в биполярном расстройстве Фьюри заподозрил сам Усик. А Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечный победит украинца.

Стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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