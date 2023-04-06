''Будем говорить честно'': экс-чемпион мира объяснил, почему сорвался бой Усик – Фьюри, намекнув на Джошуа

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью выразил уверенность в том, что его соотечественники Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) сойдутся в ринге в ближайшее время. При этом причиной срыва боя Цыганского короля и Александра Усика (20-0, 13 КО) стало банальное нежелание уроженца Манчестера драться с украинским соперником.

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Об этом Белью заявил в интервью DAZN Boxing. Он отметил, что сейчас идеальное время для организации долгожданного боя Джошуа – Фьюри. При этом британец, который в 2018 году проиграл Усику нокаутом, не уверен в том, что Энтони уже сейчас готов сразиться с Тайсоном.

"Я думаю, следующий бой, который Джошуа попытается сделать, будет против Тайсона Фьюри. Сейчас будет диалог между Эдди Хирном, Джорджем Уорреном, командой Джошуа, менеджерами. Нужно будет много чего согласовать. Но путь открыт для обоих боксеров. Потому что, будем говорить честно, Тайсон Фьюри не хочет драться с Александром Усиком. Готов ли Джошуа психологически к Тайсону? Я не уверен, не буду врать. Я знаю, что он просто хочет драться. Думаю, он хочет узнать, насколько хорош он сейчас", – сказал Белью.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 29 апреля, но так и не подписали контракт на бой в Лондоне. После срыва поединка наш соотечественник вернулся в Украину. Александр после приезда в Киев рассказал о болельщице, которая предлагала Тайсону "дать по харе".

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал о страхе Фьюри перед Усиком. Представитель украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал о фантастических финансовых требованиях Фьюри за бой 29 апреля. Также стало известно, Стало известно, сколько бы заработал Усик за бой с Фьюри в Лондоне.

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