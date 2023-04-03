''Все страны нам завидуют'': чемпионка-допингистка ОИ из РФ нелепо объяснила, почему Россию выгнали из мирового спорта

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева назвала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям завистью к стране-агрессору. Бывшая биатлонистка, которая в 2017 году получила пожизненную дисквалификацию за махинации с допинг-пробой на Играх в Сочи, назвала РФ "великой державой".

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Об этом Зайцева заявил в интервью порталу Sport24. Она назвала поддержку войны в Украине проявлением патриотизма и тут же вызвалась зав человечность и мир. Z-фанатка, которую лишили "серебра" Олимпиады-2014, добавила, что Россию вернут в мировой спорт, когда "все это закончится".

"Наша страна – самая сильная, наши спортсмены – самые сильные, самые лучшие. Наша страна – великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют. Мы все должны объединиться, идти в одном направлении, как наши ребята-солдаты идут защищать нашу страну. Надо идти к той цели, к которой нас ведет наше руководство, страна. Мы должны быть патриотами. Все это пройдет, все будет восстановлено. Потом уже будут победы Олимпийских игр, спортсмены России", – сказала Зайцева.

Ранее она заявила о необходимости призвать всех россиян на войну в Украине, но сама отказалась от участия в боевых действиях, несмотря на военное звание.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание BILD назвало топовых российских спортсменов, которые точно не соответствуют критериям допуска МОК. А олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал своих соотечественников даже не думать о том, чтобы осудить войну.

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