Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный по пунктам объяснил семикратному обладателю Кубка мира по биатлону Мартену Фуркаду, почему его и брата Симона послал "нах*й вслед за российским кораблем". 30-летний уроженец Тернополя, который после начала войны в Украине ушел служить в Нацгвардию, ответил в комментариях Мартену, на его претензию.

"В первые несколько дней, после того, как российских спортсменов отстранили от соревнований, ты запостил сторис: "Мое сердце с моими русскими друзьями".

Ты никогда ничего публично не говорил об украинских спортсменах, у которых нет возможности участвовать в соревнованиях из-за российского вторжения.

Видео дня

Ты никогда публично не осуждал войну, которую Россия начала против Украины", – написал Подручный.

Свой комментарий Пидручный закончил фразу " Думаю, на этом наш диалог окончен".

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Фуркад-старший в своем интервью пропагандистам с МатчТВ осудил исключение российских спортсменов из всех международных соревнований. Также Симон Фуркад заявил, что его брат Мартен также поддерживает эту позиции.

После этого Пидручный оставил французским звездам биатлона большое послание в Instagram, в котором в резкой форме возмутился их действиями. Также Дмитрий сказал легендарную фразу нашего пограничника с острова Змеиный.

13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад пришел в комментарий под публикацией Пидручного, заявив, что он якобы не при чем и не он раздавал интервью, а его брат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встала на защиту российских спортсменов, которые были отстранены различными международными организациями.

Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила, что испытывает "абсолютную несправедливость" по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, но пострадали от санкций.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, состоялось в Москве.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!