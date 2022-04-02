Мартен Фуркад ответил Пидручному на "идите наху*й"
13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад возмутился публикацией Дмитрия Пидручного, в котором украинец резко осудил его позицию и позицию его брата Симона. Наш соотечественник послал французов "нах*й вслед за российским кораблем".
В своем интервью МатчТВ Фуркад-старший осудил исключение российских спортсменов из всех международных соревнований. Также Симон Фуркад заявил, что его брат Мартен также поддерживает эту позиции.
"Я понимаю ваш гнев и печаль, но не позволяю вам оскорблять кого-то за то, что вы не согласны с тем, что сказал его брат! Если вы пропустили, меня зовут Мартин, и в последнее время я не давал интервью", – написал Фуркад-младший в комментарии под постом Пидручного в Instagram.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встала на защиту российских спортсменов, которые были отстранены различными международными организациями.
Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила, что испытывает "абсолютную несправедливость" по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, но пострадали от санкций.
Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, состоялось в Москве.
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