Их принуждают или они настолько глупы? Российских спортсменов "умыли" за митинг-концерт в Москве

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Себастьен Самуэльссон резко высказался о событиях в Москве
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, состоялось накануне в Москве.

Себастьян Самуэльссон

Самуэльсон многие годы понимал, что Губерниев является частью российской пропаганды. Он давал ему несколько интервью, но позже понял, что делать это незачем.

Губерниев вел шоу в Москве
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"Я не особо уважаю этого парня. Считаю участие Губерниева и спортсменов в концерте очень странным. Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?" – цитирует 24-летнего Себастьяна Dagbladet.

Российские спортсмены на митинге

В мероприятии приняли участие трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, художественные гимнастки Дина и Арина Аверины, 16-летняя гимнастка Виктория Листунова, призеры Пекина-2022 по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Митинг в Москве

Российские фанаты в интернете поддержали мнение Самуэльссона, с грустью признав, что в Европе все лучше понимают, чем у них на родине.

Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков
Комментарии болельщиков

Как сообщал OBOZREVATEL, многие российские болельщики не смогли сдержать негативных эмоций, комментируя концерт-митинг, который состоялся в московских "Лужниках".

На шоу якобы пришло 200 000 человек

Департамент транспорта столицы России отрапортовал, что на этот "праздник" якобы приехало рекордное для этой арены количество человек за последние 5 лет – почти 200 тысяч человек.

Путин на шоу в Москве

Во время трансляции с "Лужников" заметили кадр, который был продемонстрирован на другом мероприятии год назад. Что, вполне вероятно, свидетельствует о монтаже.

Во время выступления Путина произошел конфуз

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