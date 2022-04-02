Пидручный – Мартену и Симону Фуркадам: идите нах*й вслед за русским кораблем

Знаменитый украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, который после начала войны в Украине ушел служить в Нацгвардию, резко прошелся по Симону и Мартену Фуркадам. Оба знаменитых биатлонистов сборной Франции отказались осуждать Россию за вторжение в нашу страну.

Симон Фуркад заявил, что российских биатлонистов несправедливо отстранили от всех соревнований и даже разрезал французский флаг, чтобы разместить флаг России на вакс-кабине сборной во время чемпионата мира среди юниоров. Такого же мнения и Мартен, выбранный ранее в комиссию атлетов МОК.

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"Мартен и Симон, идите нах*й за "русским военным кораблем". Надеюсь, ваши дети никогда не почувствуют ту боль, с которой встретились украинские дети. Дети, покинувшие свои дома, слышавшие звуки взрывов, которые видели, как их мам насилуют, а родных убивают", – написал Дмитрий в Facebook.

Пидручному жаль, что он отдал голос за Мартена при выборах в комиссию НОК, и жалеет, что такие великие спортсмены оказались говняными людьми.

"Как можно говорить, что спорт вне политики, когда в Москве на концерте в поддержку войны было немало спортсменов с буквой Z на одежде? Это они так невинны и страдают из-за власти? Спорт всегда был маркетинговым инструментом для любой страны, поэтому фраза спорт вне политики никогда не была для меня объективной, а сейчас тем более", – добавил Пидручный.

С начала войны Дмитрию написал только один спортсмен из России, который сказал, что ему стыдно за то, что делает его страна, но он боится за себя и свою семью и потому не озвучивает поддержку публично.

"Для меня молчание русских и белорусских спортсменов означает, что они сделали свой выбор в поддержку войны. Мне совсем не жаль, что их не будет ни на каких международных соревнованиях, потому что я считаю, что весь народ России и Белоруссии несет ответственность за того, кого они избрали и кому прощали преступления раньше. Недавние соцопросы в России показывают, что более 80% россиян поддерживают военные действия и убийства в Украине. Я не удивлюсь, если среди них есть и биатлонисты", – подытожил Пидручный.

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