Домрачева вступилась за "вышвырнутых" российских спортсменов и получила ответку в сети

Знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева впервые высказалась о нападении на Украину, встав на защиту российских спортсменов, которые были отстранены различными международными организациями. Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила, что испытывает "абсолютную несправедливость" по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, но пострадали от санкций.

Домрачева призвала использовать спорт, чтобы остановить кровопролития. 35-летняя спортсменка хотела бы бы видеть наказания и различные дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей.

"Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению военного конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розней среди людей", – написала Дарья в Instagram.

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Ее пост вызвал бурную реакцию как у российских болельщиков так и у пользователей Instagram со всего мира.

Первым в комментарии пришел знаменитый биатлонист Эрик Лессер. 33-летний немец, который всячески поддерживает Украину, спросил у Домрачевой, Каково по ее мнению должно быть решение.

"Россия и Беларусь продолжат соревноваться, как в старые добрые времена, или они должны выступать как нейтральные спортсмены? Продолжать делать вид, что ничего не произошло, неправильно. России начала войну. Запрет российских флагов и цветов – это минимум санкций", – спросил Лессер, но его вопрос остался без внимание.

Российские фанаты также высказали все что думают о Домрачевой, которая в свое время даже не заступилась за родного брата избитого ОМОНовцами Александра Лукашенко.

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