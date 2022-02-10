Главная болельщица Пидручного. Как выглядит красавица-жена знаменитого украинского биатлониста

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный является одним из лидеров нашей сборной и регулярно демонстрирует достойные результаты в гонках Кубка мира. Выступает украинец и на Олимпиаде в Китае.

В то время, как Дима устанавливает рекорды на олимпийской трассе в Пекине, за него дома переживают его главные болельщики - жена, дочь Ирина и сын Владимир.

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На Ольге Полещиковой, тоже в прошлом биатлонистке, 30-летний титулованный спортсмен женился в 2015 году. Вскоре у пары родилась дочка, а в январе позапрошлого года Дмитрий стал отцом во второй раз.

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