Главная болельщица Пидручного. Как выглядит красавица-жена знаменитого украинского биатлониста

Максим Иншаков
Биатлон
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Ольга Пидручная

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный является одним из лидеров нашей сборной и регулярно демонстрирует достойные результаты в гонках Кубка мира. Выступает украинец и на Олимпиаде в Китае.

Ольга Полещикова с детьми поддерживают Диму

В то время, как Дима устанавливает рекорды на олимпийской трассе в Пекине, за него дома переживают его главные болельщики - жена, дочь Ирина и сын Владимир.

Пидручный с семьей
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На Ольге Полещиковой, тоже в прошлом биатлонистке, 30-летний титулованный спортсмен женился в 2015 году. Вскоре у пары родилась дочка, а в январе позапрошлого года Дмитрий стал отцом во второй раз.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться главной красавицей в жизни нашего атлета.

Ольга Полещикова и Дмитрий Пидручный на своей свадьбе
Ольга Полещикова и Дмитрий Пидручный
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова в Египте
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова на пляже
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова на курорте
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова с дочкой
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова в машине
Ольга Полещикова
Ольга Полещикова зимой
Ольга Полещикова
Дмитрий Пидручный