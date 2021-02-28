Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
С 4 по 7 марта в чешском городе Нове Место пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону.
Мероприятие будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.
Украинские болельщики смогут поболеть за своих соотечественников благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, популярнейшее зимнее соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".
8-й этап. Нове Место, Чехия
4 марта
17:05. 4х6 км, эстафета, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ
5 марта
16:20. 4х7,5 км эстафета, мужчины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ
6 марта
12:00. 7,5 км, спринт, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ, Eurosport 2
16:40. 10 км, спринт, мужчины /UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ, Eurosport 2
7 марта
13:00. 10 км гонка преследования, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ
17:00. 12,5 км гонка преследования, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе сборная Украины смогла завоевать первую медаль КМ. "Серебро" в индивидуальной гонке выборола Юлия Джима.
Кроме того, мужская сборная Украины в "индивидуалке" сотворила громкую сенсацию.