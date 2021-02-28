Где смотреть 8-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 4 по 7 марта в чешском городе Нове Место пройдет восьмой этап Кубка мира по биатлону.

Мероприятие будет включать в себя три дисциплины: спринт, гонку преследования и эстафету.

Украинские болельщики смогут поболеть за своих соотечественников благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, популярнейшее зимнее соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".

8-й этап. Нове Место, Чехия

4 марта

17:05. 4х6 км, эстафета, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ

5 марта

16:20. 4х7,5 км эстафета, мужчины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ

6 марта

12:00. 7,5 км, спринт, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ, Eurosport 2

16:40. 10 км, спринт, мужчины /UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ, Eurosport 2

7 марта

13:00. 10 км гонка преследования, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ

17:00. 12,5 км гонка преследования, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Матч ТВ

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 7-м этапе сборная Украины смогла завоевать первую медаль КМ. "Серебро" в индивидуальной гонке выборола Юлия Джима.

Кроме того, мужская сборная Украины в "индивидуалке" сотворила громкую сенсацию.