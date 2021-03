Украинка завоевала "серебро" на Кубке мира по биатлону

Женской спринтерской гонкой на 7,5 км в чешском городе Нове Место продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону.

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела гонку блестяще, заняв второе место.

30-летняя киевлянка идеально отработала на обоих огневых рубежах и продемонстрировала прекрасную скорость. Украинка уступила лишь Тирилл Экхофф, несмотря на промах норвежки на лежке.

