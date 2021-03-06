Украинка завоевала "серебро" на Кубке мира по биатлону

Женской спринтерской гонкой на 7,5 км в чешском городе Нове Место продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону.

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела гонку блестяще, заняв второе место.

30-летняя киевлянка идеально отработала на обоих огневых рубежах и продемонстрировала прекрасную скорость. Украинка уступила лишь Тирилл Экхофф, несмотря на промах норвежки на лежке.

Can @TirilEckhoff make it 5 in a row? She currently leads the women sprint in Nove Mesto but there are still quite a few women out on the tracks! 💥https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/4bgLURCSWu — IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021

Третье место у Луизы Витоцци из Италии.

Остальные биатлонистки сборной Украины финишировали за пределами первой десятки. Хорошие шансы на медаль имела Анастасия Меркушина, но единственный промах на стойке откинул ее в середину пелотона.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась мужская эстафетная гонка. Наши соотечественники провели стрельбу крайне неудачно, с 3 штрафными кругами заняв 9-е место.

Двумя днями ранее женская сборная Украины стала четвертой в эстафете. Сразу после гонки она была дисквалифицирована, однако затем судьи IBU удовлетворили апелляцию Юрая Санитры и вернули нашим спортсменкам заслуженное место.