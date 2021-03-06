Украинка завоевала "серебро" на Кубке мира по биатлону

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
2,1 т.
Кубок мира по биатлону

Женской спринтерской гонкой на 7,5 км в чешском городе Нове Место продолжился 8-й этап Кубка мира по биатлону.

Украинская биатлонистка Юлия Джима провела гонку блестяще, заняв второе место.

30-летняя киевлянка идеально отработала на обоих огневых рубежах и продемонстрировала прекрасную скорость. Украинка уступила лишь Тирилл Экхофф, несмотря на промах норвежки на лежке.

Третье место у Луизы Витоцци из Италии.

Остальные биатлонистки сборной Украины финишировали за пределами первой десятки. Хорошие шансы на медаль имела Анастасия Меркушина, но единственный промах на стойке откинул ее в середину пелотона.

Результаты гонки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялась мужская эстафетная гонка. Наши соотечественники провели стрельбу крайне неудачно, с 3 штрафными кругами заняв 9-е место.

Двумя днями ранее женская сборная Украины стала четвертой в эстафете. Сразу после гонки она была дисквалифицирована, однако затем судьи IBU удовлетворили апелляцию Юрая Санитры и вернули нашим спортсменкам заслуженное место.

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