На Кубке мира по биатлону состоялся мужской спринт: где Украина

На 8-м этапе Кубка мира по биатлону в субботу, 6 марта, состоялись мужские спринтерские гонки на 10 км.

Сборная Украины была представлена Богданом Цимбалом, Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко и Артемом Тищенко.

Лучшее время показал Пидручный, заняв 15-е место. Остальные украинцы расположились за пределами первой тридцатки.

35-е место у Артема Тищенко (0+0), 44-е у Артема Примы (1+0), 62-е у Богдана Цымбала (1+1) и 63-е занял Антон Дудченко (1+1).

Победу добыл француз Симон Дестье. Вторым приехал к финишу Себастьян Самуэльссон из Швеции. "Бронза" на счету Арнда Пайффера, представлявшего Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее Юлия Джима в женском спринте завоевала серебряную медаль, продемонстрировав самый быстрый ход в карьере.

Напомним, что в эстафетных гонках Украина осталась без медалей. Мужчины финишировали 9-ми, а у женщин после финиша случился скандал. В результате "сине-желтых" сперва дисквалифицировали, а затем отменили наказание.