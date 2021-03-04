Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону
Женской эстафетой 4х6 км в чешском Нове Место стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону.
Сборная Украины была представлена Дарьей Блашко, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Еленой Пидгрушной.
25-летняя экс-белоруска уверенно начала гонку. Несмотря на то, что Дарья сделала по одному промаху на стойке и лежке, она продемонстрировала великолепный ход и должна была передать эстафету третьей (+2 секунды).
Но девушки не успели это сделать в отведенном месте, выехали за пределы коридора, за что получили наказание.
Second exchange women relay— IBU World Cup (@IBU_WC) March 4, 2021
1. 🇳🇴 @TirilEckhoff ➡ Lien
2. 🇫🇷 Braisaz-Bouchet ➡ C. Chevalier
3. 🇺🇦 Dzhima ➡ Merkushynahttps://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/OrwCyeyl71
Юлия Джима не смогла поддержать ритм соотечественницы. Два неточных выстрела на лежке и один на стойке, плюс слабая скорость на трассе, привели к потере 20 секунд.
Меркушина отправилась в бой также с третьего места, но выступила в гонке провально. 26-летняя Настя в первой стрельбе сделала 4 неточных выстрела и ушла на штрафной круг. Украинка вернулась на трассу 9-й, отставая больше чем на минуту.
Этап Пидгрушной стал формальностью. Наш капитан выступила традиционно стабильно, но выше четвертого места поднять сборную Украины не смогла.
В итоговом протоколе "сине-желтая" команда была дисквалифицирована.
Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира, который с 10 по 21 февраля проходил в словенской Поклюке, женская сборная Украины заняла третье место в эстафете. Это стало единственной медалью нашей команды на мировом первенстве.