Сборную Украины дисквалифицировали на Кубке мира по биатлону

Женской эстафетой 4х6 км в чешском Нове Место стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону.

Сборная Украины была представлена Дарьей Блашко, Юлией Джимой, Анастасией Меркушиной и Еленой Пидгрушной.

25-летняя экс-белоруска уверенно начала гонку. Несмотря на то, что Дарья сделала по одному промаху на стойке и лежке, она продемонстрировала великолепный ход и должна была передать эстафету третьей (+2 секунды).

Но девушки не успели это сделать в отведенном месте, выехали за пределы коридора, за что получили наказание.

Юлия Джима не смогла поддержать ритм соотечественницы. Два неточных выстрела на лежке и один на стойке, плюс слабая скорость на трассе, привели к потере 20 секунд.

Меркушина отправилась в бой также с третьего места, но выступила в гонке провально. 26-летняя Настя в первой стрельбе сделала 4 неточных выстрела и ушла на штрафной круг. Украинка вернулась на трассу 9-й, отставая больше чем на минуту.

Этап Пидгрушной стал формальностью. Наш капитан выступила традиционно стабильно, но выше четвертого места поднять сборную Украины не смогла.

В итоговом протоколе "сине-желтая" команда была дисквалифицирована.

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира, который с 10 по 21 февраля проходил в словенской Поклюке, женская сборная Украины заняла третье место в эстафете. Это стало единственной медалью нашей команды на мировом первенстве.