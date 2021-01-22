Украинец сотворил сенсацию в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины попала в топ-5 мужской индивидуальной гонки на 20 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в эти дни в итальянской Антохльц-Антерсельве.

Лучший результат среди украинских спортсменов сенсационно показал Антон Дудченко, который стал одним из четырех биатлонистов, чисто отстрелявших на всех огневых рубежах. Это позволило ему занять пятое место с отставанием в 1:10,9 от лидера. К сожалению, до третьей позиции ему не хватило всего 0,3 секунды.

Неплохо проявил себя на стрельбе и Артем Тищенко, который с одним промахом набрал первые очки в сезоне. Наш соотечественник финишировал 34-м.

Другие наши соотечественники Дмитрий Пидручный, Артем Прима и Руслан Ткаленко неудачно провели стрельбу и так же, как и Тищенко, не сумели войти в топ-20.

Россиянин Александр Логинов финишировал на первом месте, преодолев дистанцию за 48:41,8. "Серебро" завоевал норвежец Стурла Легрейд (+58,5), а "бронзу"– Кантен Фийон Майе (+1:10,6).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Юлия Джима завоевала "серебро" индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону.