Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
С 21 по 24 января в итальянском Антхольце-Антерсельве состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Мероприятие будет включать в себя три дисциплины: индивидуальную гонку, эстафету и гонку с массовым стартом.
Украинские болельщики смогут насладиться гонками благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".7-й этап. Антхольц, Италия
21 января
15:15 15 км индивидуальная гонка, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
22 января
14:15 20 км индивидуальная гонка, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
23 января
14:10 12.5 км масс-старт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
16:05 4x7.5 км эстафета, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
24 января 2021
13:45, 4x6 км эстафета, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
16:05, 15 км масс-старт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")
*время указано киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, на 6-м этапе сборная Украины не смогла завоевать медали. Лучшим из наших спортсменов стал Дмитрий Пидручный, финишировав в спринте на седьмом месте.
Кроме того, женская команда впервые с марта 2019 года не была представлена ни одной спортсменкой в масс-старте. Квалифицироваться в эту гонку Юлии Джиме помешала уроженка Санкт-Петербурга, которой украинка накануне проиграла 0,3 секунды в спринте.