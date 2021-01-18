Где смотреть 7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 21 по 24 января в итальянском Антхольце-Антерсельве состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.

Мероприятие будет включать в себя три дисциплины: индивидуальную гонку, эстафету и гонку с массовым стартом.

Украинские болельщики смогут насладиться гонками благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".

21 января

15:15 15 км индивидуальная гонка, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

22 января

14:15 20 км индивидуальная гонка, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

23 января

14:10 12.5 км масс-старт, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

16:05 4x7.5 км эстафета, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

24 января 2021

13:45, 4x6 км эстафета, женщины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

16:05, 15 км масс-старт, мужчины ("UA: Перший", Eurosport-1, "МатчТВ", "Беларусь 5")

*время указано киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, на 6-м этапе сборная Украины не смогла завоевать медали. Лучшим из наших спортсменов стал Дмитрий Пидручный, финишировав в спринте на седьмом месте.

Кроме того, женская команда впервые с марта 2019 года не была представлена ни одной спортсменкой в масс-старте. Квалифицироваться в эту гонку Юлии Джиме помешала уроженка Санкт-Петербурга, которой украинка накануне проиграла 0,3 секунды в спринте.