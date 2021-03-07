Украина выдала идеальную точность на Кубке мира по биатлону

Мужской гонкой преследования на 12,5 в воскресенье, 7 марта, завершилась программа 8-го этапа Кубка мира по биатлону.

Украина в этой дисциплине была представлена Артемом Тищенко и Дмитрием Пидручным. Оба наших спортсмена продемонстрировали великолепную стрельбу, не сделав ни одного промаха на каждом из огневых рубежей.

К сожалению скорость украинцев не позволила им бороться за медали. Пидручный финишировал 9-м, а Тищенко 25-м.

Победу добыл норвежец Тарьей Бе. Его младший брат Йоханнес Тингнес Бе занял второе место. Третьим стал Симон Детье из Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялся женский пасьют. Сборная Украины не смогла повторить свой спринтерский успех. Лучшей в нашей команде стала Юлия Джима (6-е место).