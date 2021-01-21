Украина завоевала "серебро" индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону

Сборная Украины отлично выступила на старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который начался женской индивидуальной гонкой на 15 км в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Юлия Джима, которая единственной идеально прошла четыре огневых рубежа и заняла второе место с отставанием в 43,7 от лидера.

Дарья Блашко с тремя штрафными минутами пришла на финиш 57-й. Елена Пидгрушная допустила один промах на последней стрельбе и не смогла побороться за самые высокие места, но все равно закончила заезд 16-й, а Валентина Семеренко ошиблась дважды и стала 28-й. Ее сестра Вита, заявленная под 78-м номером, не вышла на дистанцию.

По итогам этого заезда Джима квалифицировалась в масс-старт.

Победительницей гонки стала австрийская биатлонистка Лиза-Тереза Хаузер, которая преодолела дистанцию за 42:29,3. "Бронзу" завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше (+1:04).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины взяла "серебро" в мужской эстафете на Кубке IBU.