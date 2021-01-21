Украина завоевала "серебро" индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Биатлон
1,8 т.
Юлия Джима

Сборная Украины отлично выступила на старте седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который начался женской индивидуальной гонкой на 15 км в итальянской Антхольц-Антерсельве.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Юлия Джима, которая единственной идеально прошла четыре огневых рубежа и заняла второе место с отставанием в 43,7 от лидера.

Дарья Блашко с тремя штрафными минутами пришла на финиш 57-й. Елена Пидгрушная допустила один промах на последней стрельбе и не смогла побороться за самые высокие места, но все равно закончила заезд 16-й, а Валентина Семеренко ошиблась дважды и стала 28-й. Ее сестра Вита, заявленная под 78-м номером, не вышла на дистанцию.

По итогам этого заезда Джима квалифицировалась в масс-старт.

Победительницей гонки стала австрийская биатлонистка Лиза-Тереза Хаузер, которая преодолела дистанцию за 42:29,3. "Бронзу" завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше (+1:04).

Результаты женской индивидуальной гонки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сборная Украины взяла "серебро" в мужской эстафете на Кубке IBU.

Кубок мира по биатлонуСборная Украины по биатлонуЕлена ПидгрушнаяДарья БлашкоВаля СемеренкоЮлия Джима