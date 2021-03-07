Украинка на последнем круге упустила медаль Кубка мира по биатлону

В воскресенье, 7 марта, на 8-м этапе Кубка мира по биатлону в Чехии состоялась женская гонка преследования на дистанцию в 10 км.

Биатлонистка сборной Украины Юлия Джима, которая накануне завоевала "серебро" в спринте и стартовала второй, имела очень хорошие шансы на повторение медального результата.

Однако пасьют начался для 30-летней киевлянки не столь удачно. Уже на первой стрельбе Юля допустила промах, что сразу лишило ее шансов на победу. Несмотря на это, наша соотечественница продолжила бороться и на последний круг ушла со стрельбища третьей. Увы, биатлонистке сборной Украины не удалось навязать борьбу соперницам и она финишировала лишь шестой.

Остальные украинские спортсменки закончили гонку за пределами первой десятки. Дарья Блашко стала 16-й, Анастасия Меркушина 29-й, Валя Семеренко 33-й и Елена Пидгрушная 42-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими днями ранее состоялась женская эстафетная гонка. Наши девушки финишировали четвертыми, однако были дисквалифицированы. После того, как главный тренер команды Юрай Санитра подал апелляцию, судьи IBU вернули Украине ее место.