Мужской масс-старт Кубка мира по биатлону завершился финишем с флагом. Результаты гонки

Мужской гонкой с массовым стартом на 15 км завершилась программа 4-го этапа Кубка мира по биатлону. Украина в этой дисциплине представлена не была.

Победу добыл Эмильен Жаклен. 26-летний уроженец Гренобля промахнулся лишь на раз на первой стойке, но это никак не сказалось на результате. Француз уверенно провел оставшееся метры дистанции и смог финишировать с флагом.

Вторую строчку занял его соотечественник Кантен Фийон Майе. Третьим стал норвежский биатлонист Тарьей Бе.

Видео дня

Накануне состоялся масс-старт у женщин. Украинки не смогли продемонстрировать ни точную стрельбу, ни высокую скорость хода и завершили выступление в арьергарде. Джима и Билосюк заняли первое и третье место с конца.

Дарья Блашко промахнувшись по разу на каждом огневом рубеже завершила масс-старт 26-й.

Победу в гонке добыла Эльвира Эберг из Швеции.

Днем ранее в мужской гонке преследования сборная Украины продемонстрировала провальный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу в Анси состоялась женская гонка преследования.

Несмотря на безупречную стрельбу в спринт Джима и Белосюк финишировали на границе второй десятки, что оставляло очень небольшие шансы на высокие места.