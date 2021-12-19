Масс-старт Кубка мира по биатлону ознаменовался напряженной развязкой на последних метрах

Во французском Анси гонкой с массовой стартом среди женщин на 12.5 км продолжилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой, Дарьей Блашко и Еленой Билосюк (Пидгрушной).

Украинки не смогли продемонстрировать ни точную стрельбу, ни высокую скорость хода и завершили выступление в арьергарде. Джима и Билосюк заняли первое и третье место с конца.

Дарья Блашко промахнувшись по разу на каждом огневом рубеже завершила масс-старт 26-й.

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Победу в гонке добыла Эльвира Эберг из Швеции. За второе место на трассе развернулась нешуточная борьба.

Россиянка Кристина Резцова вышла с 4-го огневого рубежа пятой, смогла пробраться на 2-ю позицию, но в финишном створе несколько секунд уступила Жюли Симон. Француженка смогла обогнать и российскую спортсменку, и чешку Джесику Числову, заслуженно взяв "серебро".

Ранее в мужской гонке преследования сборная Украины продемонстрировала провальный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу в Анси состоялась женская гонка преследования.

Несмотря на безупречную стрельбу в спринт Джима и Белосюк финишировали на границе второй десятки, что оставляло очень небольшие шансы на высокие места.