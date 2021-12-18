Биатлонист сборной Украины финишировал предпоследним в гонке Кубка мира

Во французском Анси гонкой преследования среди мужчин на 12.5 км продолжилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Тарасом Лесюком и Артемом Тищенко.

Наши соотечественники не смогли порадовать болельщиков ни точной стрельбой, ни высокой скоростью хода. Тищенко с двумя промахами завершил гонку 55-м, уступая победителю 4:43,3.

Тарас Лесюк пришел к финишу предпоследним. 25-летний уроженец Ивано-Франковской области сделал 5 неточных выстрелов на двух стойках и проиграл первому месту почти 7 минут. Всего финишировало 60 спортсменов.

Видео дня

Победу добыл француз Кантен Фийон-Майе. Второе место у биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова. Третьим приехал на подиум Ветле-Сьястад Кристиансен (Норвегия).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее в Анси состоялась женская гонка преследования. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой и Еленой Билосюк.

Несмотря на безупречную стрельбу в спринта, украинки накануне финишировали на границе второй десятки, что оставляло очень небольшие шансы на высокие места.

Юлия Джима после удачного начала и чистой стрельбы, начала проваливаться на дистанции. Киевлянка сделала 5 промахов на двух следующих огневых рубежах и в итоге досрочно снялась с дистанции, так и не финишировав.

Елена Билосюк с одним неточным выстрелом стала 25-й. Лучший результат у украинок продемонстрировала Дарья Блашко (20-я строчка).