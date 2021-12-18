Джима отказалась финишировать в гонке преследования Кубка мира по биатлону

Во французском курортном городке Анси гонкой преследования среди женщин на 10 км продолжилась программа 3-го этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой и Еленой Билосюк.

Несмотря на безупречную стрельбу в спринта, украинки накануне финишировали на границе второй десятки, что оставляло очень небольшие шансы на высокие места.

Юлия Джима после удачного начала и чистой стрельбы, начала проваливаться на дистанции. Киевлянка сделала 5 промахов на двух следующих огневых рубежах и в итоге досрочно снялась с дистанции, так и не финишировав.

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Елена Билосюк с одним неточным выстрелом стала 25-й. Лучший результат у украинок продемонстрировала Дарья Блашко (20-я строчка).

Победу в напряженной борьбе добыла Эльвира Эберг (Швеция). Вторую и третью строчку заняли француженка Жюли Симон Бескон и шведка Ханна Оберг соответственно.

Отметим, что в этой гонке должна была стартовать Ирина Петренко (Варвинец), однако ее отправили домой в Украину.

По словам главного тренера Уроша Велепца, врач национальной команды считает, что со спортсменкой происходит что-то необъяснимое.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы Лесюк и Тищенко продемонстрировали в спринтерской гонке идеальную стрельбу и квалифицировались в пасьют.