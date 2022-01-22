Биатлонистка опасно улетела в овраг и лишилась победы в эстафете Кубка мира. Видео

Чешская биатлонистка Луция Харватова обидно лишила свою команду победы в эстафете на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. 28-летняя спортсменка за круг до конца гонки упала на крутом вираже.

Харватова после стрельбы лежа лидировала в эстафете, но на крутом спуске выбрала неправильную траекторию и опасно улетела за пределы трассы. Пока биатлонистка выбиралась из снежного оврага на трассу, она потеряла порядка 20 секунд.

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В итоге Луция пришла на стойку через 30 секунд от норвежки и сделала два неточных выстрела. Финишировала Чехия на шестом месте. Норвегия победила.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой эстафете сборная России нелепо лишила себя победы. Россиянки шли к своему "золоту", когда Ирина Казакевич сделала 6 неточных выстрелов и ушла на штрафные круги.

Несколькими часами раньше на Кубке мира по биатлону состоялась гонка с массовым стартом. Лидер сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский потерял одну из лыж на первом отрезке гонки с массовым стартом.

Накануне Национальный олимпийский комитет Украины утвердил состав сборной Украины по биатлону на зимние Олимпийские игры-2022, которые стартуют 4 февраля в Пекине. Наша страна будет представлена 10 спортсменами, по 5 в женских и мужских гонках.

Напомним, что на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане сборная Украины финишировала на 21-м месте, которое поделила с Венгрией. ​

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В активе нашей команды одна золотая награда, которую в соревнованиях по лыжной акробатике завоевал николаевский фристайлист Александр Абраменко.

Он же и нес флаг на церемонии закрытия.

На церемонии открытия знаменосцем сборной Украины была биатлонистка Елена Пидгрушная.

Лучшим результатом в личных биатлонных гонках на ОИ-2018 у Украины стало 14-е место Виты Семеренко.