Украина разгромила Венгрию и добыла первое место в отборе на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу в понедельник, 22 февраля, на паркете киевского Дворца спорта победила Венгрию в заключительном матче квалификации чемпионата Европы-2022.

Чтобы финишировать на первом месте в группе F, нашей команде необходимо было выигрывать с разницей больше 25 очков, что ей и уверенно удалось сделать. Разгромный счет 97:63 вывел "сине-желтых" на итоговую 1-ю строчку.

Украина изначально сделала акцент на атаки в лоу-посте, пытаясь загрузить Вячеслава Петрова под кольцом, но это особого результата не приносило. Атлетические венгры уверенно лидировали, ведя 11:4 к середине. Такой рывок вынудил Айнарса Багатскиса срочно взять там-аут.

Перерыв пошел на пользу команде. Наши баскетболисты стали быстрее двигать мяч. Данк Боброва, а затем трешка Липового вынудила уже наставника сборной Венгрии брать минуту на общение с командой.

Бобров и Мишула уверенно вошли в игру и Украина постепенно наладила командные взаимодействия. Плотная защита, перехваты и точные броски позволили нам уйти в отрыв 10:2 и завершить четверть с гандикапом +4.

Венгерские игроки продавливали нас через трехсекундную зону, не позволяя сильно оторваться в счете. С этим был не согласен Мишула, очередная трешка которого вновь вынудили Стояна Ивковича брать тайм-аут. Украинцы наращивали преимущество, усилиями Мишулы, забившего уже 4-й дальний.

Гости ничего не могли сделать под нашим кольцом, вчистую проигрывая подбор. Дальний Липового увел команды на перерыв при счете 50:34 в пользу Украины.

Во второй половине доминирование баскетболистов из Украины продолжилось. Виталий Зотов раздавал великолепные передачи, после которых или Павлов или Липовый бомбардировали кольцо соперника.

5-й трехочковый от Мишулы на 6-й минуте 3-й четверти оформил необходимое преимущество в 26 очков – 65:39.

"Сине-желты" владели абсолютным преимуществом и с каждой минутой лишь увеличивали разрыв. 4-я четверть началась при счете 77:45 и стала бенефисом Рэндла. Темнокожий легионер не только уверенно солировал и забивал, но и отдавал точные пасы.

Итоговый счет 67:93 вывел сборную Украины на первое место в квартете F.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой предыдущий поединок отбора на Евробаскет-2022 подопечные Багатскиса провели против Словении. Встреча с чемпионами континента завершилась победой Украины.