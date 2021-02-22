Украина разбила Венгрию и выиграла группу отбора на Евробаскет: фоторепортаж из Дворца спорта

В столичном Дворце спорта в понедельник, 22 февраля, сборная Украины добыла роскошную победу над командой Венгрии в отборе на Евробаскет-2022.

Заключительный матч квалификации завершился в пользу "желто-синих" – 97:63. Разница в 34 очка позволила подопечным Айнарса Багатскиса по дополнительным показателям опередить действующих чемпионов континента словенцев и тех же венгров и выйти на первенство с первого места.

Украинцы на радость болельщикам продемонстрировали очень зрелищную игру. Особенно нашим парням удались дальние броски, которых за игру точных было 13, а также действия под щитами. Фанаты отблагодарили команду поддержкой и после финальной сирены вместе с ней отпраздновали фантастический успех. Вашему вниманию фоторепортаж из столицы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Айнарс Багатскис отметил, что результаты в отборе на Евробаскет-2022 показали, что украинцы умеют играть не только в футбол.