Багатскис: забудьте, что Украина умеет играть только в футбол!

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Баскетбол
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Айнарс Багатскис

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис невероятно позитивно отреагировал на победу над командой Венгрии, которая позволила его подопечным занять первое место в отборе на ЧЕ-2022.

По словам литовского специалиста, поединок во Дворце спорта сложился идеально для его команды. Он особо отметил концентрацию своих игроков, а также поблагодарил национальную Федерацию и помощников.

"Ключевыми стали дисциплина и агрессия. Я очень счастлив за команду. Сегодня я могу сказать, что на протяжении всех 40 минут мы были сфокусированы на том плане, который у нас был перед игрой. Мне очень жаль за Венгрию, у которой были два дополнительных матча в этом отборочном окне, но это наша проблем. Мы квалифицировались на Евробаскет-2022. Все говорили, что Украина может играть только в футбол, сильна в зимних видах спорта... Забудьте об этом! Есть много хороших сборных, которые не смогли выйти на Евробаскет. Хотел бы поблагодарить Федерацию за условия, которые были созданы. И особо хотел был отметить своих помощников. Если бы у меня была шляпа, я бы перед ними ее снял", – сказал Багатскис во время пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы по дополнительным показателям финишировали первыми в отборочной группе на Евробаскет-2022.

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