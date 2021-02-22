Определились все участники Евробаскета-2022

В понедельник, 22 февраля, завершился отборочный турнир на мужской чемпионат Европы по баскетболу 2022 года.

По итогам квалификации определились все 24 участника соревнований, которые в сентябре будущего года определят сильнейшую сборную на континенте.

Путевку на чемпионат добыли и украинцы, причем наши ребята сделали это с первого места в квартете F благодаря фантастической победе над командой Венгрии 97:63.

Полный же список участников Евробаскета-2022 выглядит так:

Чехия (хозяин турнира), Грузия (хозяин), Германия (хозяин), Италия (хозяин), Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Греция, Венгрия, Израиль, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Сербия, Словения, Испания, Турция, Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился видеообзор матча Украина – Венгрия, в котором наша команда добыла победу и первое место в отборочной группе на Евробаскет-2022.