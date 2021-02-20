Как Украине выйти с 1-го места на Евробаскет-2022: все расклады

Сборная Украины по баскетболу, победив в киевском Дворце спорта Словению, сохранила шансов на итоговое первое место в группе F в отборе Евробаскета-2022.

По состоянию на субботу, 20 февраля, наша команда занимает вторую строчку в квартете и для финиша на 1-м месте необходимо выполнение нескольких условий.

Единственный расклад, который устраивает команду Багатскиса:

- после всех туров у трех команд (Украины, Словении и Венгрии) одинаковый баланс побед и поражений 4/2

- опережение конкурентов по разнице набранных и пропущенных очков

Чтобы этот сценарий стал реальным, нужно:

1. Венгрия в воскресенье, 21 февраля, должна обыграть австрийцев.

После этого они подходят к финальному поединку киевского бабла с Украиной с балансом 4/1, наша национальная команда будет иметь 3/2, а разница набранных и пропущенных очков в тройной закрутке со Словенией у украинской и венгерской команд будет одинаковой (по "-8"). Действующие чемпионы континента свои матчи в отборе уже сыграли (они имеют 4/2 и "+16").

2. Украинским баскетболистам в понедельник, 22 февраля, нужно выигрывать у Венгрии с разницей больше 25 очков

Венгры с командой Багатскиса будут играть четвертый матч за пять дней, поэтому "сине-желтые" сохраняют отличные шансы на разгромный результат

Как сообщал OBOZREVATEL, после игры со Словенией главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис признался, что в матче была такая тяжелая борьба, какую он и ожидал.

Также появился фоторепортаж с поединка и были опубликованы лучшие моменты битвы.