Украинка о вакцинации от COVID-19 во Франции: пока процесс идет слабо

Во Франции желающих иммунизироваться от COVID-19 – около 60%. За почти два месяца кампании по вакцинации, которая проходит добровольно и бесплатно, смогли привить чуть более 7% населения. В то же время и количество новых случаев инфицирования коронавирусом также растет. Поэтому здесь намерены расширить перечень специалистов, которые будут проводить вакцинацию.

О подробностях процесса иммунизации во Франции OBOZREVATEL рассказала украинка Татьяна Фируль, которая живет сейчас в городе Сен-Жермен-эн-Ле.

Здесь, как и в большинстве стран Европейского Союза, иммунизация против COVID-19 стартовала в конце 2020-го, в декабре. Процедура добровольная и, согласно одному из социологических опросов, среди населения растет число сторонников прививки от коронавируса.

"Вакцинация становится все более популярной среди французов. Согласно исследованию IFOP OPINION, на конец января 2021 года 58% респондентов положительно относятся к такой иммунизации, 30% – точно будут делать прививки. Динамика показателя желающих вакцинироваться увеличивается: только в течение двух недель он вырос на 7% (с 51% до 58%)", – рассказала Татьяна.

Как отметила украинка, во Франции обязательное государственное медицинское страхование. Именно за эти средства осуществляется 100-процентная оплата стоимости вакцинации и тестирования для выявления коронавирусной инфекции.

Во Франции для прививок выбрали вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Согласно данным онлайн-трекеров, которые подсчитывают количество введенных доз, по состоянию на начало марта по крайней мере одну инъекцию для защиты от COVID-19 получили более 4 млн жителей страны, что составляет примерно 7% населения.

Прежде всего прививки предусмотрены для групп населения, которые определены по приоритетам, где ключевыми, как и во многих странах мира, являются три фактора:

• возраст того, кто вакцинируется;

• наличие сопутствующих болезней (хронических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, психических расстройств, ожирения, деменции, синдрома Дауна);

• сфера деятельности с высоким риском инфицирования COVID-19 (медики, работники и жители домов для пожилых людей, социальные работники, сотрудники объектов критической инфраструктуры).

Соответственно, с учетом указанных факторов, Верховная комиссия по здравоохранению (Haute Autorité de Santé (HAS) рекомендует проводить вакцинацию в первую очередь тем, кому 75 лет и больше, начиная с людей с несколькими патологиями, а далее лицам, которым от 65-ти до 74-х, после – людям в возрасте 50-64 года, за ними определены лица, которым от 18-ти до 49-ти.

"В первую очередь прививки делают людям в возрасте 75+ препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna. С 5 января иммунизируют медицинских работников в возрасте 50+ вакциной производства AstraZeneca. Эта же вакцина с 11 февраля одобрена и доступна для людей 65 лет и старше", – отметила украинка, которая сейчас проживает во Франции.

Записаться на вакцинацию можно по специальному телефону (ежедневно с 6:00 до 22:00), онлайн на сайте государственного страхования, или в специально разработанном мобильном приложении. Сначала лучше проконсультироваться с врачом, который даст рекомендации по поводу вакцинации.

О том, что процедура доступна, информируют уведомлением на телефон, когда дойдет очередь до человека, зарегистрировавшегося на иммунизацию. Саму инъекцию делают в центрах вакцинации против COVID-19, куда через интернет или по телефону записываются все желающие. Во Франции нет специальной карты для иммунизированного от COVID-19, все необходимые данные указывают в документе пациента вместе с записями о других предыдущих прививках.

"Подтверждение вакцинации против COVID-19 с датой и номером партии вносится в сертификат, где есть информация обо всех прививках, которые сделал человек в течение всей своей жизни", – сказала собеседница.

Татьяна Фируль – заботливая жена и мама троих детей, а также социально ответственная женщина. Именно поэтому она охотно вакцинируется от коронавируса, как только получит уведомление, что наступила ее очередь. Хотя, когда именно это может произойти, пока трудно спрогнозировать, ведь сейчас процесс идет слабо.

"Во Франции на фоне роста количества новых случаев заражения и количества желающих иммунизироваться сама процедура проходит медленно, но власть за такую ​​вялость не сильно критикуют", – добавила Татьяна.

Например, по состоянию на начало февраля 2021 года здесь получили первую дозу лишь 28,2% сотрудников домов по уходу за пожилыми людьми, 20% лиц в возрасте 80+, 17% – в группе 75-79 лет, а о количестве привитых медиков и категории 50+ данные уточнялись.

Поскольку нагрузка на систему здравоохранения во Франции остается высокой, ведь на протяжении последних дней здесь фиксируют примерно 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в сутки, недавно в HAS заявили о намерении расширить навыки вакцинации против COVID-19 среди акушерок, медсестер и фармацевтов, последние еще должны пройти соответствующее обучение.

В феврале во Франции пересмотрели вопрос иммунизации тех, кто уже переболел COVID-19. Специалисты отметили, что в основном люди, которые побороли эту инфекцию, подтвержденную ПЛР-тестированием или тестом на антиген, считаются защищенными по крайней мере в течение 3 месяцев.

Поэтому в рекомендациях HAS пациентам, которые переболели на COVID-19, для поддержания устойчивости иммунной системы к коронавирусной инфекции советуют вводить лишь 1 дозу вакцины. Делать это стоит в период от трех до шести месяцев после полного выздоровления при отсутствии симптомов болезни.

В то же время в HAS подчеркнули исключения. Отмечается, что такая рекомендация не касается пациентов с ослабленным иммунитетом. Также одна инъекция не будет эффективной для тех, чей тест после первой дозы препарата показал наличие в организме коронавирусной инфекции. Сейчас Франция единственная страна, которая озвучила рекомендации по иммунизации одной дозой вакцины лиц, переболевших COVID-19.

В ведомстве по здравоохранению во Франции заметили, что решение о вакцинации от COVID-19 можно отменить в любое время, и это никоим образом не повлияет на возможность передвигаться, посещать различные заведения и работать.

Согласно информации ресурса Bloomberg, по состоянию на 6 марта в мире введено более 291 млн доз вакцины. Среди стран-лидеров по темпам процесса и количеству привитого населения до сих пор остаются Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Ранее OBOZREVATEL публиковал эксклюзивные интервью украинок, которые сейчас живут и работают в разных странах мира. Собеседницы рассказали нам об иммунизации в США, Израиле, ОАЭ, Соединенном Королевстве и на территории Европейского Союза, в том числе и Бельгии, Италии, Германии, Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 февраля в Украине МОЗ зарегистрировало вакцину CoviShield от компании AstraZeneca, которую производит Serum Institute в Индии.

23 февраля в украинский аэропорт "Борисполь" была доставлена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля были сделаны первые прививки от COVID-19 в Украине, которые ввели медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.