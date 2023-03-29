Вспомнила об ООН: ярая поклонница УПЦ МП набросилась на журналистов из-за решения по поводу Лавры и заявила, что ее никто не оставит. Видео

В среду, 29 марта, монахи Украинской православной церкви Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Сотни верующих пришли на территорию монастыря якобы помолиться, но заодно успели устроить скандал.

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Одна из ярых поклонниц УПЦ МП набросилась на представителей СМИ и заявила, что Лавру никто не покинет. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина заявила, что на УПЦ МП якобы специально ставят клеймо "Московского патриархата", подчеркнув, что из-за выселения монахов из Лавры их права "вышли на уровень ООН". Также она выдала, что за выселение УПЦ МП из Лавры "ответственность понесут журналисты".

Также прихожанка пыталась доказать, что договор об аренде УПЦ МП территории Киево-Печерской лавры якобы до сих пор действителен. На это представитель СМИ посоветовал женщине обратиться в суд, чтобы в законном порядке отстоять свои права. Однако она выдала, мол, "почему это они должны обращаться в суд?"

После этого в качестве аргументов женщина почему-то решила вспомнить президента-беглеца Виктора Януковича, а также экс-нардепа и кума российского диктатора Виктора Медведчука. При этом она выдала, что представители украинской власти якобы понесут "ответственность" за выселение УПЦ МП из Лавры.

Стоит отметить, что ярой защитницей УПЦ МП оказалась глава общественной организации "Женская сила Украины" Виктория Кохановская. Пользователи соцсети отметили, что она давно пытается защищать монахов Московского патриархата и обвиняет власть в "ущемлении" прав верующих.

В сети упрекнули "защитницу" УПЦ МП в манипуляции и отметили, что права верующих никто не притеснял. В комментариях к видео люди также посоветовали прихожанке обратиться в суд, а не разводить демагогию на территории Лавры.

В Киево-Печерской лавре 29 марта с утра начали собираться верующие УПЦ МП. В этот день монахи Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию заповедника.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Ранее сообщалось, что в епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

К слову, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел пожаловался, что сотни монахов вынуждены будут покинуть Киево-Печерскую лавру. Также он пригрозил украинским властям, что "будет бороться до последнего".

В конце декабря прошлого года в Минкульте заявили, что выступают против продления аренды УПЦ МП двух храмов в Киево-Печерской лавре.

А уже 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата украинскому государству начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

В УПЦ МП сразу же заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны, и начали угрожать уголовной ответственностью руководству заповедника в случае, если будет согласовано проведение Рождественского богослужения на территории Киево-Печерской лавры митрополитом ПЦУ Епифанием.

Однако угрозы УПЦ МП не слишком помогли: 7 января 2023 года Епифаний провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.

Впоследствии состоялось еще одно богослужение на территории Лавры – на этот раз по случаю Крещения.

Также Епифаний заявил, что уверен: с ПЦУ в будущем будет заключен договор на пользование двумя храмами в Верхней лавре, однако какое-то время ей придется получать разовые разрешения на службу.