Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству: детали решения

Успенский собор и Трапезную церковь передали от Украинской православной церкви государству. Митрополит Павел, который должен был подписать акт, не явился на последнее заседание комиссии.

Видео дня

По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, отсутствие митрополита не стало препятствием для возврата государственного имущества. Об этом он написал в своем Telegram.

Ткаченко отметил, что комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви государству завершила работу. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ и Министерства культуры и информационной политики.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю.

"По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", – заявил Ткаченко.

Напомним, что ранее наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не забирать у УПЦ МП храмы на территории Лавры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале декабря на заседании СНБО был принят ряд решений по поводу деятельности УПЦ МП в Украине. Была инициирована проверка на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

– У Кабмина есть два месяца для того, чтобы "исследовать, как именно используется государственное имущество в Нижней лавре УПЦ". В это время правительство будет принимать все необходимые решения.

– Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского. 2 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!