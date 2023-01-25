ПЦУ получит договор на пользование двумя храмами в Верхней Лавре: Эпифаний раскрыл подробности

Православная церковь Украины получит долгосрочный договор на использование двух храмов в Киево-Печерской лавре - Свято-Успенского Собора и Трапезной церкви. Этими храмами на протяжении многих лет распоряжалась УПЦ МП.

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В первое время в ПЦУ рассчитывают получать разовые разрешения на проведение богослужений на большие религиозные праздники, как уже было в этом году на Рождество и Крещение. Об этом глава ПЦУ митрополит Эпифаний заявил в интервью NV.

Митрополит Эпифаний уверен, что ПЦУ получит долгосрочный договор на использование двух важных храмов в Верхней Лавре.

"Сейчас мы действительно получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно уладить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на пользование двумя храмами в Верхней Лавре: Свято-Успенским Собором и Трапезной церковью", - отметил он в разговоре с журналистами.

Чтобы получение такого разрешения и вообще возможность проводить богослужения на территории Киево-Печерской лавры стали реальностью, ранее Синод ПЦУ принял решение о регистрации в составе Православной церкви Украины нового юридического лица: Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Случилось это в начале декабря 2022 года – и даже для самих церковников стало приятной неожиданностью, что первое богослужение на территории украинской православной святыни они смогли совершить уже 7 января 2023, на Рождество.

По словам Эпифания, в течение какого-то времени ПЦУ будет получать разовые разрешения на богослужение в упомянутых храмах - на большие религиозные праздники.

"Мы будем сейчас сначала получать разовые доступы, будем совершать богослужения только на большие праздники, а со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все упорядочим, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени", - убежден Эпифаний.

Как объясняют в ПЦУ, создание отдельного юрлица Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры потребовалось для того, чтобы создать возможность получения в пользование имуществом, храмами и помещениями.

Напомним, 7 января, к Рождеству, митрополит Эпифаний впервые правил службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Разрешение на богослужение в Лавре церковь получила от Министерства культуры и информационной политики Украины. С Национальным заповедником Киево-Печерская Лавра подписано соответствующее соглашение.

За два дня до того, 5 января, стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые ранее арендовала УПЦ МП, вернули государству. Это решение возмутило руководителей УПЦ МП. Там заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат им до конца войны и начали угрожать уголовной ответственностью администрации заповедника.

19 января глава ПЦУ провел второе богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Крещения.

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