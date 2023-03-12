Скандальный настоятель Лавры Павел разразился угрозами в адрес украинских властей и призвал бороться за Московский патриархат. Видео

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел пожаловался, что сотни монахов вынуждены будут покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Также он пригрозил украинским властям, что "будет бороться до последнего".

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При этом власти Украины митрополит назвал "гонителями церкви и внуками революции". Фрагмент заявления Павла опубликован в Telegram-каналах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время обращения он пожаловался на то, что украинские власти приняли решение выдворить московских монахов, поддерживающих войну РФ против Украины, из Киево-Печерской лавры. Также Павел выдал, что "с Украины начинается апокалипсис".

Кроме того, обиженный митрополит разразился оскорблениями в адрес Православной церкви Украины. По его словам, "есть люди, которые мечтают осквернить все, что можно".

"Если поносят церковь – они поносят Христа. Если они поносят церковь – они поносят тех, кто ходит в церковь", – выдал митрополит.

Напомним, национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем Украинской православной церкви Московского патриархата. Представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

Ранее сообщалось, что в епархии УПЦ МП против такого решения Минкульта. Митрополит Климент заявил, что у ведомства якобы нет юридических оснований для выселения.

В конце декабря прошлого года в Минкульте заявили, что выступают против продления аренды УПЦ МП двух храмов в Киево-Печерской лавре.

А уже 5 января этого года стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата украинскому государству начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

В УПЦ МП сразу же заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны, и начали угрожать уголовной ответственностью руководству заповедника в случае, если будет согласовано проведение Рождественского богослужения на территории Киево-Печерской лавры митрополитом ПЦУ Епифанием.

Однако угрозы УПЦ МП не очень помогли: 7 января 2023 года Епифаний таки провел богослужение по случаю Рождества в Киево-Печерской лавре.

Впоследствии состоялось еще одно богослужение на территории Лавры – на этот раз по случаю Крещения.

Также Епифаний заявил, что уверен: ПЦУ впоследствии получит договор на пользование двумя храмами в Верхней лавре, однако в течение определенного времени ей придется получать разовые разрешения на службу.