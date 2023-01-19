Митрополит Эпифаний проводит богослужение в Киево-Печерской лавре по случаю Крещения: онлайн-трансляция

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний по случаю Крещения Господня проводит богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Стоит отметить, что это уже вторая служба ПЦУ в этом соборе.

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Кроме литургии, митрополит совершит также освящение воды. Онлайн-трансляцию богослужения ведет "Перший Суспільний" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В ПЦУ рассказали, что верующие могут прийти на литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на 9 часов утра.

"Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после Божественной литургии совершит также и Чин великого освящения воды. Присутствующие смогут почерпнуть освященную воду в святыне украинского народа – соборном храме Успенской Лавры", – рассказали в ПЦУ.

В Православной церкви Украины рассказали, что Крещения Господня указывает не только на факт принятия Спасителем Крещения от Иоанна в водах Иордана, но также и на таинственное освящение Сыном Божиим через собственное Крещение естества воды, которой дается сила дать человеку второе рождение, сила возрождать его для жизни вечной.

В память об этом и в знак обновления и очищения в праздник Богоявления Церковь совершает Чин великого освящения воды, призывая на водное естество благодать Святого Духа.

"Пусть воды украинского Иордана освятят каждый уголок нашей Родины, чтобы быстрее наша земля перестала видеть следы крови и страданий от войны. Слава Иисусу Христу", – говорится в обращении ПЦУ

Напомним, 7 января Эпифаний провел богослужение в честь Рождества в Киево-Печерской лавре. То, что на территории православной святыни в Киеве украинский язык зазвучал впервые за многие годы, уже успели окрестить историческим событием. Чтобы увидеть его своими глазами, в Успенском соборе на территории лавры собралось огромное количество верующих.

Митрополит Эпифаний во время рождественской службы напомнил, как Украина разрушила планы России, и почтил Героев.

Зато еще накануне рождественской службы ПЦУ, после расторжения договоров аренды, по которым УПЦ МП использовала Успенский собор и Трапезный храм в Киево-Печерской лавре, церковники, подчиненные РПЦ, заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат им до конца войны, и даже пригрозили администрации заповедника уголовным преследованием в случае, если Эпифаний все же проведет службу в соборе.