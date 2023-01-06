В УПЦ МП заявили, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат ей до конца войны, и начали угрожать криминалом

Руководство Украинской православной церкви Московского патриархата назвало "противоправным" прекращение руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды этой религиозной организацией Успенского собора и Трапезного храма на территории памятника национального значения. В УПЦ МП заявили, что храмы лавры якобы принадлежат им до конца войны России против Украины и пригрозили руководству национального заповедника "уголовной ответственностью".

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Особенно разозлили представителей УПЦ МП намерения главы Православной церкви Украины провести в Успенском соборе Киево-Печерской лавры праздничное рождественское богослужение. Об этом говорится в заявлении на сайте Синодально-просветительского отдела УПЦ МП.

Так, руководство УПЦ МП, ссылаясь на указ президента Украины, назвало незаконным непродление руководством нацзаповедника договора аренды двух храмов на территории Киево-Печерской лавры.

"Одностороннее прерывание руководством заповедника "Киево-Печерская лавра" договора аренды Успенского собора и Трапезного храма монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Украинской Православной Церкви является противоправным и не требовалось Указом Президента Украины или другими нормативными документами", – отмечено в заявлении.

В УПЦ МП заявили, что уже обратились с соответствующим иском в суд, ведь считают соглашения аренды с 2016 года по-прежнему действующими – и требуют "преодолеть препятствия для использования Успенского собора и Трапезного храма".

"Данное заявление вызвано противоправными действиями руководства национального заповедника с целью не допустить духовенство и верующих УПЦ к молитве в храмах Верхней Лавры, в том числе и в дни Рождественских праздников", – заявили в УПЦ МП.

Свою позицию церковники аргументируют пунктом 5 Постановления КМУ от 27 мая 2022 г. № 634 "Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения" и заявляют, что храмы Киево-Печерской лавры принадлежат им по меньшей мере до конца войны.

"Договоры аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период военного положения, считаются продленными на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения. Таким образом, даже если срок действия договоров истек, они автоматически продлевают свое действие на период военного положения и в течение четырех месяцев после его окончания", – заявляют юристы УПЦ МП.

Также они возмутились, что руководство национального заповедника не сообщило УПЦ МП о том, что договоры аренды продлены не будут за месяц до их окончания.

"В случае, если Минкультуры и Заповедник имеют другую позицию, они могут доказать свою правоту в суде, а до тех пор пользование мужским монастырем Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра Успенским Собором и Трапезной церковью правомерно и законно. Осознавая это, руководство заповедника нарочно препятствует верующим совершать богослужения в указанных храмах, навесив на их двери цепи с замками", – заявили в УПЦ МП.

Церковники также заявили, что указ президента не содержит требования прервать аренду храмов Киево-Печерской лавры УПЦ МП, а рекомендации Министерства культуры Украины на этот счет назвали "совещательными, а не обязательными".

"Так что действия руководства заповедника напрямую нарушают фундаментальные права и свободы верующих граждан Украины", – говорится в заявлении.

Однако наибольшее возмущение у руководства УПЦ МП вызвало анонсированное рождественское богослужение в Успенском соборе, которое совершит предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний.

"Еще больше вопросов у правоохранительных органов должна вызвать информация о намерении глав "ПЦУ" попасть в помещение Успенского собора Лавры 7 января 2023 года. Как сообщалось ранее, руководство национального заповедника официально разъяснило, что ему неизвестны правовые основания для этого. Соответственно, ожидается, что администрацией будут приняты необходимые меры для недопущения произвола со стороны "ПЦУ" на охранной музейной территории", – заявили в УПЦ МП.

Появление руководства украинской церкви, которую в УПЦ МП упоминают не иначе как в кавычках, в Успенском соборе, который представители Московского патриархата считают своей собственностью, вызвало у них такую ярость, что они прибегли к неприкрытым угрозам.

"В противном случае (если богослужению ПЦУ руководство национального заповедника не помешает. – Ред.) само же руководство будет нести уголовную ответственность за возможные убытки, связанные с использованием собора лицами, с которыми не заключены никакие документы, гарантирующие ответственность за сохранение архитектурного памятника ХІІ-го века, каковым является Успенский собор Лавры", – заявили в УПЦ МП.

Напомним, 5 января 2023 г. стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно вернули государству. Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви Московского патриархата к Украинскому государству начала работу 2 января. В ее состав вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ МП и Министерства культуры и информационной политики Украины.

Через три дня состоялось собственное возвращение культовых сооружений в собственность государства. Митрополит Павел Лебедь, который должен был подписать акт, не пришел на последнее заседание комиссии - что впрочем никак не помешало завершению передачи.

Также сообщалось, что итальянская Сorriere della Sera потролила наместника Киево-Печерской лавры, рассказывая об агентах РФ в рясах. В своей публикации издание намекнуло на придуманное украинцами прозвище Павла Лебедя, которого из-за безудержной любви к роскоши и шикарным авто называют "Паша Мерседес". В итальянской вариации прозвище трансформировалось в "Padre Mercedes".