В AstraZeneca заявили о 70% эффективности их вакцины уже после первого укола

В компании AstraZeneca заявили, что их вакцина против COVID-19 показывает более 70% эффективности уже после первой прививки. Если через 12 недель после первого укола сделать второй, эффективность увеличится до 82%.

О промежуточных итогах третьей фазы испытаний препарата сообщается на сайте британско-шведской фармацевтической компании. Разработчики также утверждают, что вакцина дает 100% защиты от тяжелых последствий, госпитализации и смерти от коронавируса.

Согласно исследованиям в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, после первой прививки эффективность препарата AstraZeneca может достигать 76% и сохранятся в течение как минимум 22 дней.

Кроме того, эта вакцина снижает бессимптомную передачу вируса на 67% после первой дозы и на 50% после второй.

В испытаниях препарата приняли участие более 17 000 добровольцев. В итоге симптомы коронавируса обнаружили только у 332 участников.

Эту вакцину можно хранить и транспортировать при температуре от +2 до +7 градусов в течение не менее шести месяцев. О том, как действует вакцина AstraZeneca, читайте тут.

Добавим: по словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Аллы Волохи и врача-аллерголога-иммунолога Татьяны Бондаренко, если вместо двух необходимых сделать только одну прививку от COVID-19, то хорошей иммунной защиты не будет.

Напомним:

Согласно утвержденному плану, вакцинировать население Украины начнут препаратом американской компании Pfizer. Вакцинация начнется в феврале 2021 года.

Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства AstraZeneca. Ее планируют получить в середине апреля.

Календарный план прививочной кампании в Украине можно посмотреть по ссылке.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет происходить запись на прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в ВОЗ предупредили, что последствием "вакцинного национализма" может стать появление новых мутаций коронавируса.