Врачи сказали, что будет с человеком, если не сделать вторую прививку от COVID-19

Если вместо двух необходимых сделать лишь одну прививку от коронавируса, то хорошей иммунной защиты от COVID-19 не будет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказали врач-иммунолог, доктор медицинских наук Алла Волоха и врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Бондаренко. Они пояснили, что человек, которому был сделан первый укол, но не сделан второй, будет иметь "менее продолжительный и менее сильный" иммунитет.

"Какой-то иммунитет будет, но насколько он будет эффективным в плане защиты? Думаю, этого будет недостаточно. Второй укол усиливает иммунный ответ и увеличивает его продолжительность", – рассказала Волоха.

В этом контексте Бондаренко добавила, что негативных последствий для организма в таком случае не будет, но не выработается достаточный иммунитет. "Мы укололи вакцину – организм выработал антитела. Через определенное количество времени они начинают падать. Нужно дотянуть до того момента, пока выработаются антитела памяти. Для этого делается ревакцинация. Если не сделана вторая прививка, не будет эффективности", – пояснила она.

Волоха заметила, что из-за новизны вакцин в настоящее время отсутствуют данные о том, насколько продолжительным может быть иммунитет от первого укола. "Может быть, несколько месяцев, может быть, у кого-то чуть дольше. Но исследования были проведены по двум дозам, и было понятно, что для хорошей иммунной защит вторая доза нужна", – добавила медик.

Как пояснила Волоха, если человек пропустил второй укол, который необходимо сделать через 3-4 недели после первого, он может сделать его позже, но только в случае, что прошло не слишком много времени. "Если месяц-два – то можно, но если полгода, то, наверное, нужно делать по новой. Но пока этот вопрос остается открытым", – заметила врач.

Вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко уточнила, что определить происхождение антител против COVID-19 – были ли они выработаны в результате заболевания или в результате вакцинации, – невозможно.

Как писал OBOZREVATEL, по информации политика и бизнесмена Михаила Бродского, 29 или 30 декабря в Украину тайно была завезена партия вакцины Pfizer, первые инъекции которой могли получить премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель медицинского комитета в Верховной Раде Михаил Радуцкий и ряд народных депутатов.

Но после оглашения этого инцидента правоохранители с подачи президента начали расследование. Поэтому не факт, что любители тайной вакцинации смогут вовремя аналогичным образом сделать вторую прививку.