В Украине приняли календарный план вакцинации от COVID-19: когда начнут делать бесплатные прививки

В Украине 29 января утвердили календарный план вакцинации населения против COVID-19 в 2021 году. Первый из пяти этапов кампании должен начаться уже в феврале.

О том, когда первые украинцы получат доступ к прививкам, на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об итогах заседания сообщается на "Правительственном портале".

Отметим, что календарный план на заседании представил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. Документ был утвержден Госкомиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

"У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", – подчеркнул Шмыгаль.

Пресс-служба опубликовала график, составленный в правительстве. Ожидается, что за февраль, март и апрель бесплатные прививки получат 367 тысяч людей – военные ООС и медики, работающие с инфицированными коронавирусом.

Вакцинацию будут проводить мобильные бригады, а также сотрудники стационарных пунктов.

В ходе заседания премьер-министр также заявил о необходимости четко определить потребность государства в вакцинах на этот год.

Ляшко в свою очередь отметил, что оперативный штаб с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин, которые необходимо закупить дополнительно – 15 млн доз.

По словам главного санврача, холодовая цепь в Украине (от -70 и до +8 градусов) может обеспечить хранение любого вида вакцин, которые уже прошли регистрацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине ранее приняли план вакцинации, согласно которому в 2021-2022 годах прививками от COVID-19 должны охватить не менее 50% граждан.