'Тела выносит на берег': из-за аварии российских танкеров в Черном море погибли десятки дельфинов

Из-за аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Теперь их тела выносит на берег.

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Такие данные по состоянию на воскресенье, 5 января приводит организация Delfacenter в Telegram. Там добавляют, что с момента аварии танкеров в районе Керченского пролива был зафиксирован 61 погибший китообразный. Причиной массового мора большинства животных стал разлив мазута, возникший в результате затопления танкеров РФ.

"32 животных из них погибли после 15 декабря. Поэтому их смерть, скорее всего, связана с разливом мазута. Другие погибли до этого события, это очень старые тела", – уточнили в организации.

Там также добавили, что большинство дельфинов погибло в первые 10 дней после крушения. Отмечается, что пострадали в основном азовки, "которые всегда были самыми уязвимыми китообразными". В организации также заявили, что выбросы живых дельфинов не были зафиксированы.

19 декабря стало известно о том, что из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, уже загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

Напомним, что утром, 15 декабря, два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

Нефтепродукты, которые вытекли из танкеров, вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные. Мазут дошел и до пляжей российского города Анапы.

А в среду, 18 декабря, спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Предварительно ее площадь составляет 2,4 кв. км.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя два дня после первого инцидента, 17 декабря, в акватории Черного моря зафиксировали новую аварию российского нефтяного танкера. В этот раз протечка мазута произошла на танкере "Волгонефть-109".

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