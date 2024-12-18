После аварии российских танкеров, в Керченском проливе зафиксировали большое пятно мазута. Спутниковое фото

В среду, 18 декабря, спутниковые снимки зафиксировали новое пятно мазута в Керченском проливе. Скорее всего, она образовалась после недавней аварии российских танкеров.

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Фото пятна мазута было опубликовано Telegram-каналом "Крымский ветер". По их расчетам ее площадь составляет 2,4 кв. км.

"Европейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли Sentinel-1A снял пятно мазута в Керченском проливе. Вероятно, оно образовалось в результате разлива нефти из затонувшего танкера "Волгонефть-212", считают экологи", – говорится в сообщении.

В паблике также говорится, что, по предположениям экологов, в среду и утром в четверг пятно будет сносить в море. Они так считают, опираясь на прогноз погоды (ожидается северо-западный ветер).

"Однако к вечеру четверга ветер сменится южным, который "потянет" оказавшийся в море мазут к берегу, считают эксперты "Прозрачного мира на Каспии". По их оценке, это может привести к новым выбросам нефтепродуктов на побережье", – резюмируют в паблике.

Напомним: два российских танкера с мазутом утром 15 декабря почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

В Greenpeace Ukraine отметили, что оба танкера государства-агрессора перевозили топливо для российского флота. Впоследствии стало известно, что в результате вода может быть загрязнена 4300 тоннами мазута и, возможно, другими нефтепродуктами. Ветер и волны отгоняли их к берегам России.

Вскоре нефтепродукты вынесло на берег в Краснодарском крае. Поэтому пострадали животные – на побережье находили птиц, полностью загрязненных в мазуте.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 декабря в акватории Черного моря зафиксирована очередная авария российского нефтяного танкера. В этот раз протекание мазута произошло на танкере "Волгонефть-109".

Позже стало известно о том, что вечером 17 декабря на пляжах российской Анапы ухудшилась ситуация из-за аварии танкеров "Волгонефть" у Керчи. На побережье продолжало выносить все большее количество мазута.

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