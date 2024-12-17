Нефтепродукты вынесло на берег, пострадали птицы: появились данные о последствиях крушения российских танкеров возле Керчи. Фото и видео

В сети начали распространяться фото и видео последствий аварии двух танкеров РФ с мазутом, произошедшей утром 15 декабря у побережья временно оккупированного Крыма. Нефтепродукты вынесло на берег в Краснодарском крае.

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Об этом сообщают российские СМИ. Местные жители обнаруживают на берегу птиц, загрязненных в мазуте.

По словам губернатора Краснодарского края Кондратьева, после крушения танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" нефтепродукты вынесло на берег.

"Сегодня утром во время мониторинга береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег в течение нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", – написал он.

Жители поселка Волна в Краснодарском крае РФ тоже находят на побережье птиц, полностью загрязненных в мазуте.

Как заявляли ранее в Greenpeace, разлив нефтепродуктов в Керченском проливе после аварии танкеров несет за собой новую экологическую катастрофу.

Как сообщал OBOZ.UA, два российских танкера с мазутом почти затонули утром 15 декабря у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море разломило корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Инцидент произошел неподалеку от Керченского пролива в нескольких километрах от берега. Оба танкера вместе перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.

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